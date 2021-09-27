Российские власти отказались увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Правительство отклонило заключение на законопроект ЛДПР о росте МРОТ до 20 тысяч рублей

Российские власти отклонили заключение на законопроект депутатов от партии ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей, пишет ТАСС.

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Отказ объясняется тем, что предложенное повышение МРОТ не соответствует принятому ранее закону. С 2021 года он исчисляется в размере 42 процентов от медианной зарплаты за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год, сказано в заключении.

Медианная зарплата за 2020 год составила 32 400 рублей. Отмечается, что реализация законопроекта потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, но не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. На основании изложенного правительство не поддерживает законопроект, сказано в документе.

МРОТ в России в 2022 году составит 13 617 рублей. В конце августа первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ как от избыточного параметра.

Ранее российские власти отклонили законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, который дает право на назначение страховой пенсии по старости. Также не будут отменять пенсионную реформу.