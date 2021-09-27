Российский фильм «Ничья» победил на фестивале в Сан-Себастьяне

Российский фильм «Ничья» Лены Ланских победил на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Российский фильм «Ничья» получил главный приз программы «Новые режиссеры» на международном фестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает ТАСС.

Дебютная картина режиссера Лены Ланских рассказывает о 14-летней девочке Вике, вынужденной скрывать рождение ребенка. В социальной драме снялись Анастасия Струкова, Иван Ивашов, Ольга Малахова и Вячеслав Баранов.

Российская премьера ленты запланирована на 30 сентября.

Ранее в сентябре стало известно, что фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» получил приз программы «Недели критики» на Венецианском кинофестивале. Лента повествует о жителе Москвы, который занимается распространением запрещенных веществ.