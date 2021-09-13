Российский фильм «Обходные пути» получил приз на фестивале в Венеции

Фильм «Обходные пути» получил приз программы «Недели критики на фестивале в Венеции

Фильм российской режиссерки Екатерины Селенкиной «Обходные пути» получил приз программы «Недели критики» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.

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«Обходные пути» удостоился специального приза для режиссерок моложе 40 лет, созданного в честь итальянской документалистки Валентины Педичини, умершей в 2020 году. «Неделя критики» организуется Национальным союзом кинокритиков Италии и является независимой секцией Венецианского кинофестиваля.

Картина Селенкиной рассказывает о жителе Москвы, который занимается распространением наркотиков. Лента выйдет в российский прокат осенью.

10 сентября сообщалось, что российскую драму режиссера Владимира Битокова «Мама, я дома» показали в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra. Лента рассказывает о семье из Кабардино-Балкарии.