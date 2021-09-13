Российский фильм «Обходные пути» получил приз на фестивале в Венеции

Фильм российской режиссерки Екатерины Селенкиной «Обходные пути» получил приз программы «Недели критики» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.
«Обходные пути» удостоился специального приза для режиссерок моложе 40 лет, созданного в честь итальянской документалистки Валентины Педичини, умершей в 2020 году. «Неделя критики» организуется Национальным союзом кинокритиков Италии и является независимой секцией Венецианского кинофестиваля.
Картина Селенкиной рассказывает о жителе Москвы, который занимается распространением наркотиков. Лента выйдет в российский прокат осенью.
10 сентября сообщалось, что российскую драму режиссера Владимира Битокова «Мама, я дома» показали в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля Orizzonti Extra. Лента рассказывает о семье из Кабардино-Балкарии.