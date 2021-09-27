Россиянин погиб в штормящем море на глазах у жены и попал на видео

В Испании россиянин бросился спасать тонущую в море подругу и погиб вместе с ней на глазах у жены. Момент трагедии попал на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Так, Данила Гагарин, работающий в городе Торревьеха фитнес-тренером, отправился на море вместе с супругой и знакомой из Финляндии. На размещенных кадрах видно, как девушка по имении Эмма прыгнула со скалы в штормящее море.

Сначала она пыталась выбраться из воды самостоятельно, однако волны относили ее от берега — тогда мужчина со словами «пойду ее спасать» нырнул в воду следом за ней. «Данила, острожно! Держи ее, держи!» — слышится за кадром крик его жены.

Сперва им удалось ухватиться за выступающий камень, но вскоре их смыла сильная волна. Уточняется, что тела погибших удалось найти через несколько дней.

По данным Telegram-канала, за час до происшествия жена Гагарина опубликовала пост в своем Instsgram-аккаунте с подписью «Ветер сильный, волны сильные, самое время прыгать».