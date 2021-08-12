Тело утонувшей в Адлере россиянки нашли в соседней стране

В Абхазии обнаружили тело 22-летней россиянки, утонувшей в Адлере

В Абхазии, в акватории города Гагра, обнаружили тело утонувшей в Адлере российской туристки. Такая информация появилась на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, тело 22-летней жительницы Братска Юлии Лукьяновой нашли в соседней стране в среду, 11 августа. Девушку принесло в Абхазию морским течением.

Тело погибшей доставлено в морг Гагрской районной больницы. Прибывшие в Абхазию родственники опознали девушку.

Ранее в июле четверо российских туристов, отдыхающих в Крыму, утонули в море на глазах у очевидцев. Отмечается, что все погибшие пренебрегли правилами безопасности и пошли купаться во время сильного шторма.

