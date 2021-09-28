19-летний блогер погиб в ДТП

Американский TikTok-блогер Габриэль Салазар (Gabriel Salazar) погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщает The Sun.

По предварительным данным, смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 26 сентября, в Сан-Антонио, штат Техас. Другие подробности пока не разглашаются.

Пост в память о 19-летнем тиктокере опубликовал его друг и коллега Рики Флорес (Rickey Flores) в своем Instagram-аккаунте. «Спи спокойно, брат. Я не могу словами описать, какие чувства сейчас испытываю. Я бы сделал все, чтобы вернуть тебя», — написал он.

Салазар вел аккаунт в TikTok под ником gabenotbabe. Сегодня на его страницу подписано более 1,7 миллиона пользователей. Молодой человек публиковал у себя видео, на которых он открывал рот под популярные песни и танцевал с друзьями.

Ранее сообщалось, что 23-летняя блогерша Кубра Доган (Kubra Dogan) из Турции погибла при съемке роликов для TikTok.