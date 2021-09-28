Украинцы променяли Польшу на Германию

Количество украинских работников в Польше упало ниже одного миллиона человек

Экономика Польши может потерять обороты, поскольку ключевой источник рабочей силы покидает страну. Как сообщает Bloomberg, граждане Украины, которые помогали сократить дефицит сотрудников, поменяли предпочтения и теперь все чаще уезжают на заработки в Германию.

Официальные данные бюро по трудоустройству показывают, что количество украинцев, запрашивающих регистрацию в Польше, ежегодно увеличивается на 20 процентов. На самом же деле все больше и больше сотрудников не остаются работать там, а переезжают в Германию, где зарплата выше. Об этом свидетельствуют данные Агентства кадровой службы Польши.

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По оценкам агентства, число украинцев, живущих в Польше после пандемии, впервые за многие годы упало ниже одного миллиона человека. В сентябре количество предложений о работе в Польше, ориентированных на граждан Украины, в два раза превысило количество заинтересованных соискателей.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — сказал гендиректор агентства Кшиштоф Инглот.

Ситуация в Германии действительно требует привлечения рабочей силы из-за рубежа. В конце августа председатель Федерального агентства труда Германии Детлеф Шееле заявил, что стране необходимы сотни тысяч мигрантов. По его прогнозам, из-за старения население количество граждан трудоспособного возраста сократится на 150 тысяч в 2021 году.