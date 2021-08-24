Германии потребовались тысячи гастарбайтеров

Председатель Федерального агентства труда Германии Детлеф Шееле заявил, что стране требуются тысячи гастарбайтеров, чтобы восполнить пробелы в рабочей силе по мере старения населения. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По прогнозам Детлефа Шееле, число людей трудоспособного возраста в крупнейшей экономике Европы сократится почти на 150 тысяч в 2021 году. «В ближайшие годы все будет гораздо более драматичным», — ожидает председатель Федерального агентства труда.

Шееле предполагает, что гастарбайтеры, которых считают проблемой сторонники правых партий, необходимы для борьбы с дефицитом рабочей силы. «Речь идет не о предоставлении убежища, а о целевой иммиграции для устранения пробелов на рынке труда», — уточнил он. «Нам нужно 400 тысяч иммигрантов в год, что значительно больше, чем в последние годы, — рассказал Детлеф Шееле. — От медсестер и специалистов по климату до логистов и ученых — повсюду будет нехватка квалифицированных рабочих».

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Население Германии составляет 83 миллиона человек. В прошлом году количество иностранцев, проживающих в стране, выросло примерно на 204 тысячи, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем году.

Комментарии Шееле прозвучали менее чем за месяц до следующих национальных выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября. В 2015 году в страну прибыло большое количество беженцев и других мигрантов, чему не все граждане Германии были рады. На вопрос о политическом сопротивлении увеличению иммигрантов, Детлеф Шееле ответил: «Вы можете встать и сказать: "Мы не хотим иностранцев", но это так не работает».

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» выступила против «непонятного требования» Шееле. Депутат Рене Спрингер обвинил его в том, что он «стал рупором компаний, которые хотят еще больше снизить заработную плату с помощью иммиграции». «Альтернатива Германии» была третьей по численности в парламенте, который будет переизбран осенью. Сменится и канцлер Германии: Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в грядущих выборах.