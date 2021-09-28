Женщина запретила мужу брать деньги с ее банковского счета после одного случая

Пользовательница Reddit под ником Any-Ad7452 написала, что запретила мужу брать деньги с ее банковского счета. На ситуацию повлиял один случай, после которого женщина решила заблокировать доступ к финансам. Ее пост, удаленный с Reddit, цитирует The Mirror.

Any-Ad7452 отметила, что вышла замуж более трех лет назад. У супругов есть два отдельных банковских счета, однако они оба имели возможность снимать деньги с любого из них. «Мой муж много работает, он получает много денег. Сейчас я в декрете, но у меня есть хорошая подработка в качестве окулиста. Кроме того, на моем банковском счете хранятся мои сбережения», — ввела девушка в курс дела.

Однажды авторша поста заметила, как ее муж снял три тысячи фунтов стерлингов (298 тысяч рублей) с ее счета. Женщина узнала, что муж отдал их своему брату. У последнего есть работа, но тот отказывается тратить собственные деньги и ждет, что родственники будут его обеспечивать.

«Очевидно, мой деверь должен был каким-то людям три тысячи фунтов стерлингов. И несмотря на то, что у него была эта сумма на собственном банковском счете, он попросил денег у моего мужа. Тот не только дал ему деньги, но и взял их из моих сбережений с моего счета в банке, не спросив сначала меня», — описала всю ситуацию Any-Ad7452.

Рассерженная девушка решила поговорить с мужем, но тот пожаловался на ее поведение своим родителям. Они позвонили авторше поста и сказали, что та не имеет права устраивать скандалы из-за такой пустяковой суммы. Свекровь и свекор напомнили, что у Any-Ad7452 богатые родители.

После инцидента героиня истории закрыла мужу доступ к своему банковскому счету. Мужчина воспринял эту новость негативно, а девушка решила спросить у читателей, правильно ли она поступила. Комментаторы поддержали авторшу поста и назвали ее мужа вором. Они посоветовали Any-Ad7452 расстаться с предателем.