Российскую шаманку задержали в США за сожженную деревню

Жительницу США Александру Суверневу, которая называет себя шаманкой, подозревают в разжигании лесного пожара, представляющего угрозу тысячам домов. Женщина оправдывает себя тем, что «варила медвежью мочу для питья», пишет New York Post (NYP).

Шаманку задержали, ей предъявили обвинение в организации 11 пожаров в Калифорнии, однако она не признала свою вину. Суверневой грозит до девяти лет лишения свободы. В результате последнего пожара, устроенного женщиной, оказалась сожженной почти целая деревня: пострадали 40 домов, еще более 2 тысяч домов находятся в опасности. Более 2 тысяч местных жителей эвакуировали.

Сувернева сообщила сотрудникам лесного хозяйства, что, находясь в походе, она захотела пить. Она заметила лужу (как ей показалось, медвежьей мочи) и попыталась развести костер, чтобы ее сварить. Вскоре ей пришлось оставить это занятие, поскольку вокруг было очень сыро. В итоге женщина оказалась окружена огнем, она вызвала на помощь пожарных.

Когда шаманку попросили показать содержимое ее карманов и сумки, она достала баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и «пакет с зеленым травянистым содержимым». Известно, что Сувернева уже сталкивалась с проблемами с законом из-за поджогов в США и других странах. Ее адвокат намекнул, что у женщины, возможно, присутствует «расстройство психики» или «что‑то связанное со злоупотреблением наркотиками».