Устроившим поджог особняка российского губернатора по заказу генерала дали сроки

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по делу о поджоге особняка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

По ее словам, двум фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы. Иван Железняков осужден на 6,5 года, Дмитрий Ушаков — на 8 лет. Им вменялось в вину причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное повреждение чужого имущества.

Заказчиком нападения на дом губернатора следствие считает советника председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и экс-руководителя волгоградского управления ведомства генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева. Ему инкриминируется более тяжкое обвинение — организация теракта, под которым подразумевается поджог дома Бочарова. Генерал арестован и находится под следствием. Свою вину он не признает.

Покушение на губернатора произошло 16 ноября 2016 года. Злоумышленники перелезли через забор во двор его дома, подожгли здание, а затем скрылись на автомобиле. Губернатор в это время был дома, но не пострадал.