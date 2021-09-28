Уилл Смит рассказал о желании создать собственный гарем

Голливудский актер Уилл Смит признался в желании создать собственный гарем, состоящий из знаменитостей. Он рассказал об этом в новом выпуске журнала GQ.

«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной еще с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной», — заявил 55-летний артист.

Он отметил, что в состав его воображаемого гарема вошли бы оскароносная актриса Холли Берри и знаменитая американская балерина Мисти Коупленд. Актер добавил, что был даже готов им это предложить, однако позже понял, что это для него не главное в жизни.

Смит, являющийся отцом троих детей, также рассказал, что обсуждал теоретический гарем со своим коучем в качестве психологического упражнения. По его словам, проработка этой концепции помогла ему избавиться от эмоционального багажа, который он держал в себе.

В апреле этого года стало известно, что дочь Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица рассказала, что она состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне.