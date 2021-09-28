Оценена способность нового президента Эстонии наладить отношения с Россией

Новый президент Эстонии Алар Карис не сможет серьезным образом наладить отношения с Россией, так как в основе конфликта двух стран лежат институциональные противоречия. Такую оценку отношениям Москвы и Таллина в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог и шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.

По его словам, хотя новый глава государства и не настроен враждебно по отношению к России, он не способен оказывать серьезного влияния на принятие внешнеполитических решений. Эксперт пояснил, что политик получил свой пост, оказавшись компромиссной фигурой для большинства парламентских партий. Реальная же власть по-прежнему сосредоточена в руках правительства.

Материалы по теме «Поставили русского медведя» В Эстонии выбрали нового президента. Как изменится при нем отношение к русским и к России? «Мусор с советским менталитетом» В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?

«Это парламентская республика. Личный фактор не играет здесь большой роли. Президент не избирается всенародно и не имеет особой легитимности что бы что-то серьезно менять, тем более в таком фундаментальном вопросе, как отношения с Россией», — оценил Носович

Он напомнил, что бывший президент республики Керсти Кальюлайд после победы на выборах также заявляла о готовности восстановить контакты с Россией и даже стала первым эстонским лидером, посетившим Кремль с официальным визитом. «Тем не менее к концу своего срока она вернулась к привычной антироссийской риторике. Институциональные основы российско-эстонских отношений взяли свое», — заключил политолог.

Парламент Эстонии выбрал Алара Кариса новым президентом 31 августа. Он стал единственным кандидатом на этот пост, остальные претенденты не смогли заручиться необходимой поддержкой депутатов для выдвижения. Инаугурация главы государства назначена в Таллине на 11 октября.