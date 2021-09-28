Названы причины дружелюбного отношения нового президента Эстонии к русским

Правящая коалиция в парламенте Эстонии избрала президентом страны директора Национального музея Алара Кариса, который отличается «относительным дружелюбием» по отношению к соотечественникам иностранного происхождения, рассчитывая вернуть симпатии русского электората на выборах в 2023 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог и шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.

Он напомнил, что эстонская правящая коалиция была сформирована из депутатов Партии Реформ и Центристской партии. Последняя, по оценкам специалиста, за последние годы сильно утратила симпатии русских жителей из-за поддержки ее руководством ряда ассимиляционных проектов и продолжающейся борьбой с русским языком. Эту причину он назвал решающей при выборе умеренного кандидата на пост главы государства.

Материалы по теме «Поставили русского медведя» В Эстонии выбрали нового президента. Как изменится при нем отношение к русским и к России? «Мусор с советским менталитетом» В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?

«В Прибалтике существует целая плеяда деятелей, которые всю свою карьеру построили на противостоянии с Россией. Когда такие люди получают пост главы правительства или президента, это оказывает разрушительное воздействие на страну. А вот Алар Карис не является профессиональным русофобом, это большой плюс», — сказал Носович.

При этом политолог отметил, что подобный маневр вовсе не свидетельствует о желании эстонских элит приостанавливать дерусификацию общественной жизни. Он подчеркнул, что процесс дерусификации в Эстонии будет продолжаться, несмотря на личность президента, так как имеет под собой институциональные основания. «Это фундамент для всех прибалтийских республик. Он неоспорим для абсолютного большинства. Все это будет длиться до полной ассимиляции русского населения», — заключил эксперт.

Парламент Эстонии выбрал Алара Кариса новым президентом 31 августа. Он стал единственным кандидатом на этот пост, остальные претенденты не смогли заручиться необходимой поддержкой депутатов для выдвижения. Инаугурация главы государства назначена в Таллине на 11 октября.