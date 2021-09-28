В России разработали способ сборки спутника с беспроводной зарядкой модулей

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) госкорпорации «Роскосмос» разработал метод сборки спутника с беспроводной зарядкой модулей в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Из заявки на патент следует, что модули будут взаимодействовать на орбите при помощи беспроводного информационно-логического обмена с организацией энергообеспечения.

«Способ построения на орбите автоматического космического аппарата с открытой модульной архитектурой, заключающийся в сборке космического аппарата из различных модулей, включая модули полезной нагрузки, выполненных в виде законченных подсистем космического аппарата», — говорится в документе.

Ранее в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет. Соответствующий космический аппарат получил название «Скиф-Д». Согласно планам, система «Скиф» будет включать 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.