Автор кулинарных книг описала способ приготовить идеальную картошку

Автор кулинарных книг Ребекка Уилсон рассказала об ошибках, которые часто допускают, когда готовят картошку. Рекомендуемый ей способ описало британское издание Daily Mirror.

По мнению Уилсон, для приготовления идеального запеченного картофеля, сначала его необходимо сварить. Только после этого у картофеля появится мягкая текстура. Она подчеркивает, что недостаточно обдать ломтики кипятком, как делают многие британцы.

Когда картофель сварится, нужно слить воду и позволить ему просохнуть. После этого следует смазать ломтики маслом и поставить в разогретую духовку.

Ранее шеф-повар из США Дэн Клугер (Dan Kluger) раскрыл секрет идеально хрустящей жареной картошки, которую можно приготовить за 20 минут. Инструкции Клугера к приготовлению хрустящей соленой и перченой картошки не подразумевают варки или нагревания масла. Повар использует молодой или бэби-картофель, чтобы не тратить время на его нарезку.

