Шеф-повар раскрыл секрет идеально хрустящей жареной картошки

Шеф-повар из США Дэн Клугер (Dan Kluger) раскрыл секрет идеально хрустящей жареной картошки, которую можно приготовить за 20 минут. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инструкции Клугера к приготовлению хрустящей соленой и перченой картошки не подразумевают варки или нагревания масла. Повар использует молодой или бэби-картофель, чтобы не тратить время на его нарезку.

«Эта техника лучше всего работает с молодой картошкой. Ее тонкая кожица становится хрустящей. Секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки», — подчеркнул Клугер.

Он взбивает в миске яичные белки до тех пор, пока не останется жидкости, и покрывает ими целые картофелины. Затем повар убирает избыток белка, приправляет картошку солью, перцем и любыми другими приправами и ставит в разогретую до 200 градусов духовку. Блюдо готовится в течение 20 минут.

Время приготовления может немного увеличиться, если использовать более крупную картошку. «Если вы не можете найти молодую картошку, берите самую маленькую, какую найдете, и регулируйте время приготовления в зависимости от этого», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в сабреддите AskCulinary повара поделились секретами идеального картофельного пюре. Несколько участников форума сошлись во мнении, что в него нужно класть масло, сливки или сливочный сыр, и чем больше — тем лучше.