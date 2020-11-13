В субреддите AskCulinary повара поделились секретами идеального картофельного пюре. Об этом сообщает издание Daily Star.

Несколько участников форума сошлись во мнении, что пюре должно быть жирным. Для этого в него нужно класть масло, сливки или сливочный сыр, и чем больше — тем лучше. Они напомнили, что знаменитый французский кулинар Людо Лефевр (Ludo Lefebvre) придерживается формулы «кило масла на кило картофеля».

Один из поваров посоветовал не забывать о соли, если пюре не предполагается есть с подливкой. Другой утверждает, что смешивает картофель с вареной морковью и затем давит их вместе. «Морковь добавляет приятной сладости, после этого остается только положить масло», — объясняет он. Третий рассказал, что пресс-пюре позволяет улучшить текстуру картофеля. «Большой ошибкой, которую я допускал в прошлом, было использование ручного миксера, — пояснил он. — Используйте толкушку или пресс-пюре».

В мае знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал свой рецепт картофельного пюре. Он утверждает, что самый важный шаг — приготовление молока. Австралиец наливает его в кастрюлю, ставит на сильный огонь и добавляет картофельные очистки.