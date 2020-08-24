Названы самые вредные блюда из картофеля

Самые вредные для фигуры блюда из картофеля получаются после его обжарки. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.

По ее словам, сам по себе картофель не вреден, однако после его обработки получаются слишком калорийные блюда, в которых содержится много крахмала. Она отметила, что классическое картофельное пюре, в особенности с маслом, также является очень калорийным блюдом.

Лизун рассказала, что самым полезным способом приготовления овоща, в том числе и для людей, сидящих на диете, является запекание молодого картофеля. Врач рекомендует употреблять продукт вместе с кожурой, так как в ней и под ней содержится ряд полезных антиоксидантов.

Ранее главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса. Врач объяснила, что продукт может помочь желающим сбросить вес, так как жующий жевательную резинку человек реже устраивает перекусы, потому что работает жевательными мышцами и контролирует тягу к еде. Стародубова назвала повторяющиеся движения челюстью хорошим способом справиться со стрессом.