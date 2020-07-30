Россиян предупредили об опасности горячей еды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью радио Sputnik предупредил россиян об опасности горячей еды, заявив, что человеческий организм не приспособлен к употреблению горячей пищи, однако может к ней адаптироваться.

Идеальной можно считать комнатную температуру пищи. Существует мнение, что горячая еда полезней и лучше, однако на самом деле это не так, скорее наоборот, пояснил гастроэнтеролог. Надо различать теплую и горячую еду.

Если первая действительно может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, то вторая может довести человека до язвы желудка. «Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка», — пояснил специалист.

При этом гастроэнтеролог заметил, что специально изменять и контролировать температуру пищи, чтобы избежать неприятных последствий, нет необходимости. Так, чаще всего с угрозой организм справляется сам. «Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать», — сказал он.

В октябре прошлого года житель английского города Чорли, графство Ланкашир, обжег горло горячим рыбным пирогом и задохнулся из-за отека гортани. 51-летний Даррен Хики (Darren Hickey) отправился к врачу. Ему прописали парацетамол и отправили домой с рекомендацией вернуться, если боль усилится. Через некоторое время, находясь дома, он начал кашлять и задыхаться. Парамедики оказали Хики помощь на месте, а затем отвезли его в больницу. На следующий день врачи констатировали смерть пациента.