Бывшая жена Сергея Шнурова оправдалась за рекламу алкоголя

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова оправдалась перед фанатами, которые обругали ее за рекламу алкогольного напитка. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова опубликовала снимок, на котором она позирует со стаканом в руках рядом с бутылкой шотландского виски John Dewar & Sons. «Настроение на сегодня — согреваться объятиями в кругу близких друзей и восьмилетнего шотландского виски», — гласит подпись к фото. Подписчики бизнесвумен негативно отнеслись к рекламе алкоголя, о чем принялись писать в комментариях. «Одинокий алкоголизм», «Все-таки женщина и алкоголь — не самое прелестное сочетание», «Алкоголь нельзя рекламировать», «Алкоголь вам не к лицу», «Приучил Шнур», — высказывались они.

Шнурова ответила на критику поклонников в следующем посте в своем аккаунте. «Ой, ну такое — обвинять меня в рекламе алкоголя! Во-первых, моя фамилия Шнурова, и 12 лет тотального рок-н-ролла в моей жизни я не сидела на безглютеновой диете, — подчеркнула знаменитость. —Во-вторых, на минуточку, я ресторатор с одним из самых наполненных и изысканных винных шкафов. Вы думаете, я на этот шкаф только смотрю?»

Кроме того, по мнению предпринимательницы, во всех сферах жизни важно соблюдать баланс. «Все крайности в злоупотреблении как алкоголем и сахаром, так и снобизмом и фанатизмом по отношению к различным удовольствиям, я не приветствую и не считаю полезной долгосрочной стратегией», — заключила она.

В июле телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поздравила Матильду Шнурову с днем рождения совместным откровенным снимком. Знаменитость поделилась фотографией, на которой она запечатлена вместе с Шнуровой и моделью Дианой Коркуновой. Подруги сфотографировались в бикини на греческом острове Миконос.