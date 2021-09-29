Россияне признались в экономии на одежде

Россияне рассказали, сколько им удается сэкономить и ради чего. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», выдержки из которого приводит РБК.

Граждане признались, что чаще всего экономят на одежде и обуви — так ответили больше половины (58 процентов) респондентов. Более того, как показало исследование, россияне стараются меньше тратить на развлечения и походы в кафе (53 процента), 33 процента стали реже пользоваться такси и заказывать доставку еды, также ради экономии гражданам пришлось отказаться от услуг клининга, фитнеса и платных курсов.

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Социологи установили, что большинству опрошенных (29 процентов) удается сэкономить меньше тысячи рублей в месяц, еще 26 процентов экономят от одной до трех тысяч рублей, 21 процент — до пяти тысяч рублей, и только девяти процентам удается сохранить более 10 тысяч рублей в месяц.

Тратить накопленное в основном предпочитают на текущие расходы (44 процента). Каждый четвертый участник опроса признался, что старается откладывать деньги: некоторые за этот счет гасят кредиты и ипотеки, а другие копят на обучение или путешествия. В исследовании приняли участие более 6000 человек старше 18 лет.

Ранее стало известно, что россияне стали экономить на похоронных услугах. Как сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, снижение выручки ритуальных служб на этом фоне обусловлено сокращением расходов на погребение. Так, до 2020 года средний чек в регионах составлял около 50 тысяч рублей, сейчас граждане тратят не более 30 тысяч, добавил он и пояснил, что при этом экономия идет за счет отказа от дополнительных ритуальных услуг.