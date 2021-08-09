Россияне начали экономить на похоронных услугах. Выручка ритуальных агентств увеличилась всего на 9 процентов, следует из данных Россстата. Население, особенно в регионах, предпочитает экономить на дополнительных и мемориальных расходах, передает «Коммерсантъ».

При этом, согласно статистике, смертность выросла на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 1,1 миллиона человек. Как сообщил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, снижение выручки ритуальных служб на этом фоне обусловлено сокращением расходов на погребение.

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Так, до 2020 года средний чек в регионах составлял около 50 тысяч рублей, сейчас граждане тратят не более 30 тысяч, добавил он и пояснил, что при этом экономия идет за счет отказа от дополнительных ритуальных услуг.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин отметил, что выросло число кремаций, которые на 40 процентов дешевле захоронения. По его словам, в Санкт-Петербурге кремируют более 70 процентов усопших по сравнению с 65 процентами до 2020 года. По стране эта доля составляет около 10 процентов, поскольку не везде есть крематории.

Болтунов добавил, что снижение выручки проявляется и среди мемориальных услуг и обслуживании могил. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — сказал он.

Глава похоронных домов «Журавли» пояснил, что официальные данные Росстата не всегда точно отражают происходящее, поскольку значительный объем рынка находится в серой зоне. ГБУ «Ритуал» полагает, что в тени находится 70 процентов доходов после наличного расчета.

В минувшем году российский сектор услуг на фоне пандемии коронавируса пережил максимальное падение за всю историю, однако два направления оказались в плюсе. Лидером по росту доходов стали ритуальные услуги, плюс 3,8 процента. Вторую позицию заняли услуги почты и курьеров, которые выросли на 3,6 процента.