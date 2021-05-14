Китайцам запретили пышные вечеринки и похороны ради экономии

Жителям юго-запада Китая из соображений экономии запретили устраивать пышные вечеринки, свадьбы, а также много тратить на похороны. Об этом пишет «Би-би-си».
Китайское правительство призвало население округа Фунин провинции Цзянсу в мае быть бережливыми. В этом месяце жителям нельзя проводить дорогие торжества по случаям дня рождения, повышения по службе, новоселья. А стоимость подарков должна быть в пределах 200 юаней (31 доллар).
Также некоторые госслужащие провинции Юньнань теперь должны согласовывать с властями количество гостей и столов на своих свадьбах — их должно быть не более 200 и 20 соответственно. На питании гостей тоже призывают экономить — не более 300 юаней (46 долларов) за весь стол, если банкет запланирован дома. Кортеж молодоженов придется ограничить десятью автомобилями.
Что касается похорон, организация которых для жителей Китая является отражением статуса покойного и состоятельности семьи и носит огромное значение в национальной культуре, то траурную церемонию больше нельзя растягивать более чем на три дня.
Подобные меры по борьбе с расточительностью со стороны китайского регулятора вводятся в стране последние несколько лет. В 2015 году членам Коммунистической партии Китая запретили вступать в гольф-клубы, слишком много тратить на выпивку и еду.
Церемонии и образ жизни народа КНР — не единственная сторона, которая находится под строгим контролем властей. Из-за многолетних ограничений уровня рождаемости в этом году Китай столкнулся с демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны. В апреле 2021 года Центробанк КНР призвал граждан заводить детей назло Америке.