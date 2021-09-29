В США оценили российскую «Царь-пушку»

Popular Mechanics: российская «Царь-пушка» является одной из самых больших в мире

Российская «Царь-пушка» имеет самое большое дульное отверстие среди всех существующих пушек мира. Артиллерийское орудие оценил американский журнал Popular Mechanics.

Издание напомнило, что 40-тонная бронзовая пушка калибра 890 миллиметров создана в 1586 году.

Уточняется, что «Борис Годунов, правивший Россией в 1580-1590 годах, описывал ее как способ запугивания местного населения и устрашения приезжих послов». «Большая пушка сейчас является популярной туристической достопримечательностью вне пределов Арсенала Московского Кремля», — отмечает издание.

В марте «Роскосмос» сообщил, что научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного силового агрегата РД-171МВ, известного как «царь-двигатель».