Модные бренды разочаровались в Азии

Итальянский ретейлер Benetton, наряду с другими модными брендами, разочаровался в Азии, заявив о переносе производства из региона, поскольку из-за сбоев в цепочках поставок и роста цен на логистику шить там стало невыгодно, сообщает Reuters.

В конце 2022 года Benetton намерен вдвое сократить производство в Азии, перенеся заводы в Сербию, Хорватию, Турцию, Тунис и Египет. Генеральный директор компании Массимо Ренон заявил, что ретейлер пойдет на такой шаг, чтобы приблизить производство к Европе — своему основному рынку.

В 2021 году Benetton уже вывел более 10 процентов производства из таких стран, как Бангладеш, Вьетнам, Китай и Индия. «Это стратегическое решение — иметь больший контроль над производственным процессом, а также над транспортными расходами», — сказал Ренон.

Он считает, что решоринг — процесс возврата в страну производства, ранее перенесенного в страны с более дешевой рабочей силой, поможет контролировать цепочки поставок и сократит время выполнения заказов. По словам Ренона, последствия пандемии коронавируса подорвали бизнес-модель, успешно существовавшую в последние десятилетия.

С 2000-х Benetton начал переносить производство в азиатские страны, где уровень заработной платы ниже, чем в Европе. Из-за последствий пандемии коронавируса решение перестало быть выгодным, поскольку расходы на транспортировку по морю в Европу стали слишком высокими. По словам Ренона, затраты на логистику за время пандемии выросли в десять раз. Скачок стоимости на морские грузоперевозки произошел из-за высокой цены на дефицитные транспортные контейнеры и нехватки судов. «Сегодня транспортный контейнер, который раньше стоил 1,2-1,5 тысяч долларов, может стоить 10-15 тысяч долларов», — сказал Ренон.

Дорогая доставка беспокоит несколько компаний, работающих в сфере производства одежды. Например, Hugo Boss также стремится приблизить производство к своим основным рынкам, в то время как Lululemon, Gap и Kohl's заявили, что они намерены больше полагаться на авиаперевозки, которые всегда были более дорогим видом транспортировки товаров. Так, компании хотят во время активного сезона продаж избежать сбоев с поставками, с чем, например, столкнулась компания Nike. Пострадавшие от ковидных ограничений заводы в Индонезии и во Вьетнаме подорвали производство и снизили продажи. Компания предупредила о задержках в сезон праздничных покупок.