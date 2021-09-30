Яхту Сергея Галицкого признали одной из крупнейших на шоу в Монако

104-метровая яхта Quantum Blue Сергея Галицкого стала одной из крупнейших на шоу в Монако

Судно российского миллиардера и основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого признали одним из крупнейших на яхт-шоу в Монако. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, всемирно известное мероприятие Monaco Yacht Show проводили с 22 по 25 сентября. Отмечается, что в нем приняли участие крупнейшие представители индустрии, а именно, работники верфей, брокеры, операторы и владельцы яхт. Всего в Монако прибыло 79 яхт.

Известно, что на выставке была представлена 104-метровая яхта Quantum Blue, принадлежащая краснодарскому предпринимателю. Согласно материалу, она оснащена комфортабельными каютами, спортивным залом, кинотеатром, спа и лифтом. Кроме того, на ней разместили вертолетную площадку, бассейн и джакузи.

Яхта Галицкого была построена на верфи Lurssen в Германии в 2014 году. Тогда ее стоимость оценивали в 250 миллионов долларов (18,2 миллиарда рублей по нынешнему курсу). По размерам судно заняло второе место среди всех представленных лодок.

В августе новую яхту Романа Абрамовича за 42 миллиарда рублей впервые заметили на воде. 145-метровое судно под названием Solaris попало в объектив фотографа Джулиана Хуберта (Julien Hubert) недалеко от виллы Абрамовича на мысе Антиб на Французской Ривьере.