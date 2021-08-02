Новую яхту Абрамовича за 42 миллиарда рублей впервые заметили на воде

Новую роскошную суперъяхту российского миллиардера Романа Абрамовича впервые заметили на воде. Снимки публикует Daily Mail.

145-метровое судно под названием Solaris попало в объектив фотографа Джулиана Хуберта (Julien Hubert) недалеко от виллы Абрамовича на мысе Антиб на Французской Ривьере.

По информации издания, стоимость яхты составляет 430 миллионов фунтов стерлингов (более 42 миллиардов рублей), что делает ее самой дорогой построенной на заказ лодкой в мире.

Известно, что Solaris имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку с палубами из тикового дерева. На них размещаются тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. Одновременно судно может перевозить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

«Она точно входит в топ-15 самых длинных яхт в мире. Она привлекла внимание всего яхтенного сообщества в порту», — прокомментировал автор кадров.

О строительстве суперъяхты впервые стало известно в феврале 2021 года. Ее строили на немецкой верфи Lloyd Werft, где ранее для Абрамовича конструировали 115-метровую экспедиционную яхту Luna.