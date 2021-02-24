Стало известно о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую роскошную 145-метровую яхту. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft, где ранее для Абрамовича построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna. Лодка Solaris будет иметь стальной корпус и алюминиевую надстройку с палубами из тикового дерева.

На яхте будет восемь палуб, тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. На судне могут разместиться до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

В настоящий момент отделка лодки продолжается. Судно планируют спустить на воду в начале марта.

Ранее британская газета The Independent извинилась перед Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против миллиардера надо ввести санкции. Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович — «носильщик чемоданов с незаконным богатствами президента Путина».