Абрамович пообещал игрокам «Челси» бороться с расизмом

Владелец «Челси» Роман Абрамович обратился к игроками лондонского клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболисты обнаружили на тренировочной базе персональные письма от бизнесмена. В них Абрамович отметил, что выделит больше средств на борьбу с любыми проявлениями расизма. Он также пообещал абсолютную поддержку как от себя лично, так и от руководства клуба.

30 января чернокожий защитник лондонцев Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Один из пользователей сравнил его с обезьяной, другой выразил недоумение, как футболист может жить с таким цветом кожи.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. В нынешнем сезоне команда после 21 тура набрала 33 очка. Клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице.