Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть второй матч в АПЛ подряд

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Мохамед Салах. Еще один мяч забил Жоржиньо Вейналдум. У хозяев отличился Крейг Доусон

Победа стала для «Ливерпуля» второй подряд, красные набрали 40 очков и вышли на третье место в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 35 очков, клуб находится на пятой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 3 февраля на своем поле примет «Брайтон». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Астон Виллой».