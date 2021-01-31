«Челси» одержал первую победу после смены тренера

«Челси» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме забитым мячом отметился Сесар Аспиликуэтта.

Победа стала для «Челси» первой после смены главного тренера. Команда набрала 33 очка и занимает седьмое место в чемпионате. Бернли имеет в активе 22 очка и находится на 15-й позиции.

«Челси» в следующем туре 4 февраля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Манчестер Сити».

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