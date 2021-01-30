«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

«Эвертон» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами в концовке втором тайме отметился Каллум Уилсон.

«Эвертон» имеет в активе 33 очка и занимает седьмое место в чемпионате. Ньюкасл набрал 22 очка и находится на 16-й позиции.

«Эвертон» в следующем туре 3 февраля на выезде сыграет с «Лидсом». «Ньюкасл» днем раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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