Клуб АПЛ заинтересовался российским вратарем

Лондонский «Вест Хэм» заинтересован в приобретении голкипера «Спартака» и молодежной сборной России Александра Максименко. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) активно ведет поиски перспективного вратаря, который со следующего сезона сможет конкурировать с действующими голкиперами. Сейчас в основном составе играет поляк Лукаш Фабиански, которому в апреле исполнится 36 лет. Его сменщику — ирландцу Даррену Рэндолфу — 33 года.

Максименко в нынешнем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах. 22-летний голкипер пропустил 22 гола. Начиная с 17 лет вратарь выступал за юношеские сборные России, в его активе также десять матчей за молодежку.

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне после 20 матчей имеет в активе 35 очков. Команда располагается на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ.