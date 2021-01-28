Тренер «Манчестер Юнайтед» объяснил поражение от худшей команды АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил домашнее поражение команды от «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает BBC Sport.

По мнению специалиста, главный арбитр встречи допустил две грубые ошибки, засчитав первый гол в ворота манкунианцев и отменив забитый мяч хозяев. Кроме того, Сульшер отметил, что его команда создала мало опасных моментов. Он также раскритиковал подопечных за второй пропущенный мяч. По мнению норвежца, «красные дьяволы» в том эпизоде сыграли небрежно.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилдом» прошла в среду, 27 января. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шеффилд» одержал вторую победу в сезоне и с восемью очками остается худшей командой АПЛ, занимая 20-е место. «Манчестер Юнайтед» в следующем туре 30 января на выезде сыграет с «Арсеналом».