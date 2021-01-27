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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл худшей команде АПЛ

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Фото: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 27 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кин Брайан и Оливер Берк. У манкунианцев отличился Харри Магуайр.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 40 очков и находится на второй позиции в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» остается худшей командой АПЛ и с восемью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 30 января на выезде сыграет с «Арсеналом». «Шеффилд» в тот же день на чужом поле встретится с «Манчестер Сити».

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