«Арсенал» одержал волевую победу и вышел на восьмое место в АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Стюарта Армстронга лондонцы ответили точными ударами Николя Пепе, Букайо Сака и Александра Ляказетта.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 30 очков и выйти на восьмое место в чемпионате. «Саутгемптон» имеет в активе 29 очков и находится на 11-й позиции.

«Арсенал» в следующем туре 30 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» в тот же день дома сыграет с «Астон Виллой».