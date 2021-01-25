«Челси» уволил главного тренера

Руководство английского «Челси» уволило Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

В клубе назвали сложным решение об отставке Лэмпарда, а также поблагодарили специалиста за работу. Увольнение тренера в официальном обращении объяснили недовольством последними результатами команды.

По информации The Guardian, главным претендентом на место англичанина является немец Томас Тухель, ранее возглавлявший «Пари Сен-Жермен».

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место в таблице с 29 очками. Лидирует «Манчестер Юнайтед» (40 очков).

Лэмпард занимал должность главного тренера «Челси» с 2019 года. До этого он работал в «Дерби Каунти». В бытность игроком англичанин также выступал за «Челси». С синими он завоевал 13 трофеев, в том числе кубки Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме того, Лэмпард известен по выступлениям за «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити» и сборную Англии.