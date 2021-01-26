Стал известен новый главный тренер «Челси»

Томас Тухель назначен новым главным тренером «Челси». Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Немецкий специалист заключил с синими контракт на 1,5 года с опцией продления. Финансовые детали соглашения не раскрываются. Тухель поблагодарил «Челси» за оказанное доверие, а также отметил, что с уважением относится к работе своего предшественника.

В понедельник, 25 января, «Челси» объявил об увольнении с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Такое решение руководство клуба объяснило недовольством последними результатами команды. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место в таблице с 29 очками.

Последним местом работы Тухеля был французский ПСЖ, который он покинул в конце декабря. Вместе с парижанами специалист завоевал два чемпионских титула и два Суперкубка страны, а также по разу побеждал в Кубке Франции и Кубке французской лиги. Также Тухель работал с дортмундской «Боруссией» и «Майнцом».