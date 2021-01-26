«Манчестер Сити» выиграл седьмой матч подряд и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 января, и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Илкай Гюндоган. Еще по мячу забили Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 41 очко и выйти на первое место в чемпионате. В активе «Вест Бромвича» 11 очков, клуб находится на 19-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 30 января на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Вест Бромвич» в тот же день дома сыграет с «Фулхэмом».