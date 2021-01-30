«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 0:0. Команды в разные отрезки игры владели инициативой, имели возможности забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 41 очко и находится на втором месте в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает восьмую позицию.

«Арсенал» в следующем туре 2 февраля на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Манчестер Юнайтед» дома в тот же день примет «Саутгемптон».