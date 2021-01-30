«Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в первом тайме забил Габриэл Жезус.

Для «Манчестер Сити» победа стала восьмой подряд. Клуб имеет в активе 44 очка и занимает первое место в чемпионате. «Шеффилд» с восемью очками находится на последней, 20-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 3 февраля на выезде сыграет с «Бернли». «Шеффилд» днем раньше на своем поле встретится с «Вест Бромвичем».