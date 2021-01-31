«Лидс» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Лидс» на выезде обыграл «Лестер» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Стюарт Даллас, Патрик Бэмфорд и Джек Харрисон. У хозяев отличился Харви Барнс.

Победа позволила «Лидсу» набрать 29 очков и выйти на 12-е место. В активе «Лестера» 39 очков, клуб занимает третью строчку.

«Лестер» в следующем туре 3 февраля на выезде сыграет с «Фулхэмом». «Лидс» в тот же день на своем поле примет «Эвертон».