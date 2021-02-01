«Тоттенхэм» проиграл аутсайдеру АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 31 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственным голом отметился Леандро Троссард.
Победа позволила «Брайтону» набрать 21 очко, команда находится на 17-м месте. В активе «Тоттенхэма» 33 очка. Клуб занимает шестую позицию.
«Тоттенхэм» в следующем туре 4 февраля на своем поле примет «Челси». Брайтон днем раньше на выезде сыграет с «Ливерпулем».