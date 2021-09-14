В США представили дизайн первой суперъяхты на солнечной батарее

Норвежский дизайнер из США представил план первой суперъяхты на солнечной батарее. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о судне Norway длиной 160 метров, дизайн которой вдохновлен кораблями викингов. По словам Курта Стенда (Kurt Stand), яхта оснащена запатентованными мачтами Falcon, изготовленными из углеродного волокна. Паруса Norway площадью 19,6 тысячи квадратных метров способны раскрываться и сворачиваться за шесть минут одним нажатием кнопки. Согласно материалу, дизайнер придал им квадратную форму для имитации вида традиционных судов викингов.

Помимо этого, яхта покрыта солнечными батареями, чтобы генерировать энергию и производить водород прямо на судне. Это позволит ей работать на водородных топливных элементах в пасмурные и безветренные дни. На борту Norway расположены 12 двухместных кают, тренажерный зал, спа-салон, кинотеатр, двухэтажный бар и травмпункт.

Стенд подчеркнул, что на судне будут работать около 40 членов экипажа. По его словам, благодаря системе самостоятельного управления парусами требуется значительно меньше персонала, чем на обычной яхте.

В июле стало известно о возведении отеля-яхты с резиденциями за сотни миллионов рублей. Судно M/Y NJORD было названо в честь бога морей и ветров Ньерда из скандинавской мифологии. Длина яхты составит 289 метров. На борту планируется построить 117 двух- и трехкомнатных резиденций площадью от 137 до 848 квадратных метров. Цена пребывания в отеле начинается от восьми миллионов долларов (583,8 миллиона рублей) и зависит от площади номера. По прогнозам компании, строительство передового «зеленого» корабля завершится к 2025 году.