Курс доллара снизился на 11 копеек на открытии торгов Мосбиржи

Курс рубля на открытии торгов Московской биржи в четверг, 30 сентября, демонстрирует незначительное укрепление к основным валютам. На 10:10 доллар торгуется по 72,74 рубля (минус 0,11 рубля), евро — по 84,33 рубля (минус 0,17 рубля).

Индекс Мосбиржи вырос до 4078,73 пункта (плюс 0,51 процента), индекс РТС — до 1766,42 пункта (плюс 0,56 процента).

Нефтяные котировки незначительно снизились — на 10:10 Brent торговалась по 77,87 доллара за баррель (минус 0,28 процента), WTI — по 74,67 доллара (минус 0,21 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на открытии торгов стали «Роснефть» (плюс 0,9 процента до 624,7 рубля за акцию), TCS Group (плюс 0,87 процента, до 6458 рубля) и «Газпром» (плюс 0,73 процента, до 363,5 рубля), аутсайдерами — «Полюс» (минус 0,73 процента, до 11 609 рубля) и «Полиметалл» (минус 0,42 процента, до 1205,9 рубля).