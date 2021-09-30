СберЗвук запустил публичные профили для бизнеса

СберЗвук первым среди российских аудиосервисов запустил социальный функционал для брендов — бизнес-профили. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что теперь компании, ставшие партнерами СберЗвука и СберЗвук Бизнеса, смогут завести публичные профили в аудиосервисе. Внутри есть возможность оформить баннер, поставить ссылку на сайт, а также добавить название и описание фирмы. Профиль может быть доступен по постоянной ссылке, QR-коду, в специальном блоке на стартовой странице СберЗвука, а в дальнейшем — в поиске приложения и сайта.

Предполагается, что в будущем у сервиса появится еще больше опций: офлайн-пространства, подключенные к СберЗвук Бизнес, смогут стримить музыку, которая играет в стенах их заведений. У посетителей появится возможность унести с собой запавший в душу плейлист и слушать его в любое время. А для потенциальных клиентов — дистанционно выбрать кафе, ресторан или клуб, которые больше всего отвечают их музыкальному вкусу и настроению в данный момент. Кроме того, бренды смогут размещать внутри профиля, свой собственный аудиальный контент, например, подкасты, интервью или мастер-классы..

Так компании получат возможность привлекать, удерживать аудиторию и растить ее лояльность, а пользователи смогут подписаться и следить за новостями и акциями любимых брендов.

Благодаря бизнес-профилям компании получают принципиально новый канал для коммуникации с потребителем, который позволяет привлекать, удерживать аудиторию и растить ее лояльность. С его помощью кафе сможет анонсировать запуск нового сезонного меню, бар — рассказать о скидке на коктейли по пятницам, магазин одежды — о поступлении новой коллекции или участии бренда в грядущем гаражном сейле.

«Бизнес-профили — это взаимовыгодная история для клиента и предпринимателя. Первые получают вдохновение и возможность быть в курсе приятных предложений от любимых брендов, а вторые — возможность поддерживать связь с аудиторией и реактивировать ее. Для офлайн-бизнесов это особенно ценно, ведь у ресторанов или клубов не так много способов общаться с клиентами, когда те покидают их стены. Мы предлагаем бизнес-профили — уютное диджительное пространство, которое стирает границы, позволяет бизнесу заявить о себе новым клиентам и общаться с текущими даже, когда они находятся за пределами заведений», — рассказал директор по маркетингу компании СберЗвук Вадим Пугин.

Известно, что первым брендом, который опробовал функционал, стала компания «Ситимобил» — QR-коды, ведущие на бизнес-профиль, были размещены внутри тысячи автомобилей. «Главная задача "Ситимобила" — помочь пользователям выгодно, быстро и безопасно добраться из пункта А в пункт Б. Здорово, что теперь это можно сделать еще и с определенным настроением, в зависимости от обстоятельств и задач. Для каждого момента подойдет своя музыка. С музыкой пассажирам точно не будет скучно в пути», — отметила директор по маркетингу и развитию компании Елена Доброхотова.

Звук стал частью экосистемы Сбера в сентябре 2020 года, и с того момента активно развивает предложения для разных аудиторий.