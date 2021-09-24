Аудиосервис СберЗвук запустил «Волны»

В аудиосервисе СберЗвук появился новый персонализированный формат аудиовещания, объединяющий в себе лучшее из радио и стриминга, — «Волны». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Волны» представляют собой музыкальные тематические аудиостанции, которые легко настраивать на свой вкус. А также немузыкальный контент, которым их можно дополнить. Новый функционал доступен бесплатно на сайте и в приложении СберЗвук.

С помощью «Волн» разработчики решили главные проблемы для аудитории стриминга и радио — трудности выбора и недостаток персонализации. Пользователи сократят время на поиск новых треков, а любители радио получат привычный формат, но без рекламы и с возможностью настроить его под себя.

Как отметил директор аудиосервиса Михаил Ильичев, постоянные раздумья, что включить, и отслеживание новинок — настоящая боль для пользователей стриминга, особенно для аудитории старше 30 лет. А даже самая талантливая редакция радио не способна создать идеальный плейлист для каждого слушателя. «Миссия СберЗвука — дарить звучание каждому моменту жизни, а благодаря частичке магии, мы превращаем любые проблемы в решение, объединяя профессионалов в аудио и технологиях. Поэтому СберЗвук создал "Волны" — новый раздел сервиса СберЗвук для тех, кому неудобно уделять много времени на поиски актуального контента, но при этом, хочется не выпадать из мейнстрима и слушать подходящую музыку», — рассказал Ильичев.

Для использования нового функционала надо зайти в приложение и перейти в одноименный раздел. Затем нужно выбрать немузыкальный контент, который будет чередоваться с треками. Набор контента внутри «Волны» каждый пользователь выбирает самостоятельно из предложенного перечня.

Сейчас пользователям доступен ежедневный гороскоп и линейка программ LifeStyle News, в которую входят «Как живет», «Что смотрим?», «Куда едем?», «Звездный след», «На что копим?» и «Чем удивили?» Со временем линейка будет расширяться. Пользователи также могут выбрать «Волну» на свой вкус: «МегаХит», «Евромикс» и «Родной шансон».

Количество «Волн» будет расти, в частности, до конца года пользователям станут доступны еще три новых музыкальных формата. Со временем появится умная система рекомендаций и возможность не только формировать контент под себя, но и создавать собственный. Кроме того, СберЗвук планирует вывести «Волны» за пределы смартфонов и компьютеров, чтобы они занимали новые поверхности, включая виртуальных ассистентов «Салют», и сопровождали человека на протяжении всего дня.