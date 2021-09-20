Объявлены главные музыкальные хиты 2007 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2007 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В плейлист попал трек «Сам Ты Наташа», записанный группой «Шпильки». В том же году они прославились еще и совместным треком со стилистом Сергеем Зверевым.

Помимо этого в списке — хит Полины Гагариной «Я твоя», группа Serebro с треком Song #1, с которым певицы попали на «Евровидение-2007», и песня Dancing Lasha Tumbai, благодаря которой Верка Сердючка подвинула Serebro на международном конкурсе на третью строчку, а после оскандалилась из-за того, что россияне массово услышали в треке слова «Раша, гудбай».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2007 году, охватившей поп-исполнителей ностальгии по 1990-м, а также о самых громких хитах начала миллениума.