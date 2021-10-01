Пара отправилась в отпуск и обнаружила алмаз во время прогулки в парке

Американская пара нашла драгоценный камень во время прогулки по парку в Арканзасе

В США пара во время путешествия в Арканзас нашла в государственном парке настоящий алмаз. Об этом пишет New Yourk Post.

Жители Калифорнии Норин Вредберг и ее муж отправились в отпуск в национальный парк Арканзаса. Во время поездки Вредберг вспомнила, что рядом находится государственный парк «Алмазный кратер», и решила по нему прогуляться.

Всего через 40 минут с начала прогулки американка обнаружила на земле сверкающий драгоценный камень и передала его мужу. Позже они отнесли драгоценность в Центр находок, где сотрудники парка идентифицировали камень как желтый алмаз в 4,38 карата.

По словам сотрудника парка Калеба Хауэлла, найденный камень стал самым крупным алмазом, обнаруженным в кратере в 2021 году. «Когда я впервые увидел этот алмаз под микроскопом, я подумал: какая у него красивая форма и цвет», — рассказал Хауэлл.

Вредберг рассказала, что она пока не решила, что будет делать с находкой. Женщина назвала камень Люси в честь рыжей кошки мужа.

Сообщается, что в 2021 году в государственном парке было зарегистрировано более 250 алмазов. В среднем посетители находили около двух алмазов в день. По данным сотрудников парка, самый крупный камень в 40,23 карата был найден в 1924 году. После огранки его продали частным коллекционерам за 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей).

Парк «Алмазный кратер» располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире.

Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас работник банка прогулялся по парку «Алмазный кратер» и нашел рекордно большой алмаз в девять каратов.

